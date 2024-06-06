Второй ребенок с начала лета утонул на водоёме в Волгоградской области В хуторе Степаневка Калачевского района 12-летний мальчик захлебнулся в 1,5 метрах от берега.
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Второй ребенок с начала лета утонул на водоёме в Волгоградской области В хуторе Степаневка Калачевского района 12-летний мальчик захлебнулся в 1,5 метрах от берега.