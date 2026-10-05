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«Учителями славится Россия»

«Учителями славится Россия»

В череде новостей и репортажей мы часто забываем оглянуться назад. А ведь у каждого из нас есть та самая дверь, которую мы когда-то впервые открыли.

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