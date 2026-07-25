Flagstar Bank вернулся к прибыльности во II квартале 2026 года и нарастил бизнес-кредитование

Американский коммерческий банк Flagstar Bank, N.A. (NYSE: FLG), входящий в число крупнейших региональных финансовых институтов США, 24 июля 2026 года официально представил финансовые результаты деятельности за второй квартал 2026 года.
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