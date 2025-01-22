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Ежегодная встреча с Банком России: новые форматы и важные дискуссии

Ежегодная встреча с Банком России: новые форматы и важные дискуссии

Встреча руководства Банка России пройдет с 27 по 28 февраля в новом формате. Пленарная сессия будет посвящена обсуждению только вопросов, связанных с деятельностью Банка России, а вопросы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти будут рассмотрены на отдельной панельной сессии во второй день.

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