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Генерал ВСУ: «Мы можем нафантазировать себе захват Крыма и Донецка – но толку не будет»

Генерал ВСУ: «Мы можем нафантазировать себе захват Крыма и Донецка – но толку не будет»

ВСУ могут спланировать выход на границы 1991 года, но дальше планов это никуда не пойдет. Об этом в беседе с киевским телеведущим Александром Близнюком заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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