Генерал ВСУ: «Мы можем нафантазировать себе захват Крыма и Донецка – но толку не будет»

ВСУ могут спланировать выход на границы 1991 года, но дальше планов это никуда не пойдет. Об этом в беседе с киевским телеведущим Александром Близнюком заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».