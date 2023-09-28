Слух: Far Cry 7 будет доступна на Nintendo Switch 2 с первого дня релиза В недавней утечк...

Слух: Far Cry 7 будет доступна на Nintendo Switch 2 с первого дня релизаВ недавней утечке информации появились новые подробности о Far Cry 7: в следующей части франшизы с открытым миром от Ubisoft, которая, предположительно, выйдет осенью 2025 года, появится нелинейное повествование, новые механики расследования и многое другое… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.