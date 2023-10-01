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Почему легкий внедорожник ЛуАЗ-969М «Волынь» превосходит на бездорожье УАЗ-469

Почему легкий внедорожник ЛуАЗ-969М «Волынь» превосходит на бездорожье УАЗ-469

Легкий гражданский внедорожник советского производства ЛуАЗ-969М, сходивший с конвейера Луцкого автомобильного завода с 1966 по 2002 года, является первым отечественным автомобилем с передним приводом, в котором задняя ось подключалась для преодоления особо сложных участков бездорожья.

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Комментарии
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Вячеслав
Сами же пишете,что лёгкий,потому и проходимость лучше!!!
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