Почему легкий внедорожник ЛуАЗ-969М «Волынь» превосходит на бездорожье УАЗ-469

Легкий гражданский внедорожник советского производства ЛуАЗ-969М, сходивший с конвейера Луцкого автомобильного завода с 1966 по 2002 года, является первым отечественным автомобилем с передним приводом, в котором задняя ось подключалась для преодоления особо сложных участков бездорожья.