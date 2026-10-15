✔️ Очистные сооружения в Керчи готовы на 35% Министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щёголев посетил стройплощадку, где идёт масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений.
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