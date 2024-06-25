Не смог сдержать эмоции: в Петербурге задержали мигранта, который поздравлял молодожёнов стрельбой

Полиция задержала мигранта, который начал стрелять на свадьбе в Приморском районе Петербурга.22 июня возле ЗАГСа на Стародеревенской улице в Приморском районе один из гостей свадьбы решил оригинальным способом поздравить молодожёнов.
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