Компрачикосы — как банды похитителей детей делали бизнес на уродстве

Уродства и физические отклонения пугали и одновременно привлекали людей во все времена. Так называемые «цирки уродов» появились еще в эпоху античности и ушли в прошлое совсем недавно, а при дворах монархов и вельмож традиционно жили люди с необычной внешностью или аномалиями роста.
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