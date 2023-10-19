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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Горел открытым пламенем. Спасатели показали, как тушили загоревшийся трехэтажный дом под Бобруйском Видео.

Горел открытым пламенем. Спасатели показали, как тушили загоревшийся трехэтажный дом под Бобруйском Видео.

Пожар случился 13 октября в деревне Думановщина в пригороде Бобруйска.Горел открытым пламенем. Спасатели показали, как тушили загоревшийся трехэтажный дом под БобруйскомСотрудников МЧС в 13:30 вызвали соседи, когда дом уже горел открытым огнем.

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