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Пятый канал

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Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

В преддверии Нового года участники ярмарок выходного дня в целях поддержки участников специальной военной операции (СВО) подготовили для отправки в зону боевых действий посылки с мандаринами и сладостями.

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