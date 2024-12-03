Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

В преддверии Нового года участники ярмарок выходного дня в целях поддержки участников специальной военной операции (СВО) подготовили для отправки в зону боевых действий посылки с мандаринами и сладостями.
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