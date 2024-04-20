Продан бывший пансионат олигарха Коломойского* в Крыму: за сколько ушел объект Евгения КомароваПродажа ранее национализированного рекреационного комплекса пансионата «Лазурный берег» была разрешена властями Крыма.
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