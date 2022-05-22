Подразделения ВСУ накрыли артиллерийским огнем Горловку и Ясиноватую в ДНР

Федеральное агентство новостей Города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной республике подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Федеральное агентство новостей Города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной республике подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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