Эксперт указал на колебание Нетаньяху насчет расширения операции в Газе

Военный эксперт Вадим Мингалев 27 октября в беседе с «Известиями» указал на понимание премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху того факта, что наземная операция в секторе Газа не будет «легкой прогулкой» для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).