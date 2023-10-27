Эксперт указал на колебание Нетаньяху насчет расширения операции в Газе

Военный эксперт Вадим Мингалев 27 октября в беседе с «Известиями» указал на понимание премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху того факта, что наземная операция в секторе Газа не будет «легкой прогулкой» для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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