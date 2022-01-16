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Почему провалились казахские "силовики"?

Почему провалились казахские "силовики"?

Первые дни казахстанских беспорядков запомнились тем, что бесчинствующих молодчиков на улицах Алма-Аты и других казахских городов мы видели, а вот кадров жесткого противостояния их беспределу со стороны силовых структур как-то не наблюдалось.

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