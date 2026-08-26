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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» будет лучше «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля» в этом сезоне. Он поборется за титул, но не выиграет – «Арсенал» намного сильнее и стабильнее». Хасселбайнк о претендентах

Джимми Флойд Хасселбайнк считает, что «Челси» может занять в АПЛ второе место по итогам сезона. «Конечно, они поборются за титул, но не завоюют его.

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