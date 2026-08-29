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Дина Аверина впервые стала мамой: у неё и Дмитрия Соловьёва родился сын

Дина Аверина впервые стала мамой: у неё и Дмитрия Соловьёва родился сын

29 августа 2026 года у Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва родился сын. Мальчика назвали Львом, а время рождения — 5:17 утра — уже стало той самой конкретной деталью, которая превращает новость из очередного сообщения о знаменитостях в начало новой семейной истории.

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