Дина Аверина впервые стала мамой: у неё и Дмитрия Соловьёва родился сын

29 августа 2026 года у Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва родился сын. Мальчика назвали Львом, а время рождения — 5:17 утра — уже стало той самой конкретной деталью, которая превращает новость из очередного сообщения о знаменитостях в начало новой семейной истории.