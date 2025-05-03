Конгрессвумен США: сделка Вашингтона и Киева может снова втянуть американцев в войну

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин резко раскритиковала соглашение между Вашингтоном и Киевом о правах на добычу полезных ископаемых, назвав его потенциальным катализатором очередной войны.
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