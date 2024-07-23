Олег Волошин: Республиканцы вполне логично требуют отставки Байдена

Республиканцы вполне логично требуют отставки Байдена: если здоровье не позволяет ему участвовать в выборах, то как он может управлять Соединёнными Штатами?! Демократы пока никакого внятного контраргумента не придумали.
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