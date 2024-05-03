Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли «Аяксу», иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ему нужен был торт побольше»

В Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел в 1/4 финала от «Аякса». «Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли «Аяксу», иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.