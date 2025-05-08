Семь пожаров, включая четыре возгорания растительности, произошло в Крыму за минувшие сутки«В Советском районе (село Чапаевка) сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории на площади 100 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии