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Семь пожаров, включая четыре возгорания растительности, произошло в Крыму за минувшие сутки

Семь пожаров, включая четыре возгорания растительности, произошло в Крыму за минувшие сутки

Семь пожаров, включая четыре возгорания растительности, произошло в Крыму за минувшие сутки«В Советском районе (село Чапаевка) сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории на площади 100 кв.

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