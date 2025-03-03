«Себастьян Коу напоминает мне персонажа Охлобыстина из «ДМБ»

На прошедшем в выходные в Москве чемпионате России по легкой атлетике в закрытых помещениях самый известный из участников — чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков — выступил неудачно.
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