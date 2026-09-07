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Воронежские новости

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За похищение человека перед судом предстанут четверо из Воронежской области

За похищение человека перед судом предстанут четверо из Воронежской области

Преступление произошло в июле 2025 года. Обвиняемые, действуя группой по предварительному сговору, применили физическую силу и угрозы, лишили жертву свободы передвижения и вывезли его до границы Российской Федерации.

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