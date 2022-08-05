Лавров заявил, что не увидел заинтересованность Блинкена в контактах на АСЕАН

Министр иностранных дел Сергей Лавров, находясь в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, заявил, что не увидел заинтересованности госсекретаря США Энтони Блинкена в контактах, передает ТАСС.