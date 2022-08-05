Газета.ру

7 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Это о чём? Какие переговоры, только полная капитуляция!Полянский: Украин...
  • leonid
    Плохо чтят раз с американцами дружат. Они их проклинать должны.В Японии в 77 год...
  • jolanta
    на черный замоченный в небольшом ведерке хлеб хорошо ловятся. Ползут и ползут. Только через несколько дней запах нехо...Россиянам посовет...

Лавров заявил, что не увидел заинтересованность Блинкена в контактах на АСЕАН

Лавров заявил, что не увидел заинтересованность Блинкена в контактах на АСЕАН

Министр иностранных дел Сергей Лавров, находясь в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, заявил, что не увидел заинтересованности госсекретаря США Энтони Блинкена в контактах, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх