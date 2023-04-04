Российские железные дороги: феномен и проблемы естественной монополии

Большинство экономистов подразделяют существующие в мировых экономиках монополии на три крупных типа: закрытые (государственные) монополии, которые существуют за счет юридических ограничений, связанных с защитой от возможной конкуренции; открытые, появляющиеся на относительно небольшой срок в связи с естественно сложившейся ситуации на рынке; естественные монополии, возникающие в ситуациях, когда удовлетворение спроса происходит эффективнее при отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства.