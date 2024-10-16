Полицейские пресекли нелегальные уличные заезды на Крестовском острове

Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили незаконный заезд уличных гонщиков на Крестовском острове. Согласно предварительным данным, в ночь с 12 на 13 октября полицейские привлекли к административной ответственности 42 водителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии