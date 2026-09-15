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Запасы дров у финских домохозяйств сопоставимы с годовой выработкой ядерного реактора

Запасы дров в обычных финских домохозяйствах содержат примерно 6,6 ТВт·ч тепловой энергии, что сопоставимо с годовой выработкой энергии ядерного реактора.

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