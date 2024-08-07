В Омске 150 домов больше двух недель остаются без газа после страшного пожара на Линиях. Для восстановления газоснабжения нужно реконструировать газопровод.
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В Омске 150 домов больше двух недель остаются без газа после страшного пожара на Линиях. Для восстановления газоснабжения нужно реконструировать газопровод.