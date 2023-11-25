“Я обыкновенный депутат, что вы от меня хотите?”: В Евросоюзе открестились от Армении

Ларс Патрик Берг, немецкий депутат Европарламента, заявил, что евроинтеграция Армении — это длительный процесс, и он бы на месте армянских властей не жёг мосты связей с русскимиДепутат Европарламента из Германии Ларс Патрик Берг ответил на вопросы журналистов армянского Alpha News о том, как может Европа заместить отношения Армении и России и может ли.