Пожар в квартире десятиэтажного дома произошел на улице Малахова в Барнауле

Огонь потушили в квартире на седьмом этаже Пожар на Малахова, 97 / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Малахова, 97, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
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