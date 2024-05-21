Пожар в квартире десятиэтажного дома произошел на улице Малахова в Барнауле

Огонь потушили в квартире на седьмом этаже Пожар на Малахова, 97 / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Малахова, 97, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".