What To Watch Monday: Voice, Name That Tune, And Weakest Link Return, Line Of Fire Premiere, And More

On TV this Monday: The Voice, Celebrity Name That Tune, and Celebrity Weakest Link return with new seasons, and Peter Krause leads Line of Fire.
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