Западные СМИ слили "секретные переговоры. Путина и Байдена": Речь шла о ядерном оружии

Александр Батт

России давно пора ударить ядерным оружием по США. Только надо хорошо подготовиться. Необходимо: 1). Перебросить наши тяжелые бомбардировщики на Американский континент (Куба, Венесуэла, Никарагуа и др.), чтобы они постоянно летали вдоль берегов США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом. 2). Возродить проект Ту-119 по разработке беспилотников с атомным двигателем, чтобы они непрерывно кружили вокруг США с полным БЕЗЪЯДЕРНЫМ боекомплектом. 3). Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива. Аналогичное оружие разместить там же на ракетных катерах и дирижаблях. 4). Разместить ядерное оружие в космосе, чтобы нейтрализовать фактор географической удаленности США от Евразийского театра боевых действий. 5). Помочь странам Латинской Америки в разработке собственного ракетно-ядерного вооружения. Или выйти из Договора о нераспространении ЯО, и продать им ракеты средней дальности с ядерными зарядами. 6). При удобном случае, демонстративно уронить пару атомных бомб у берегов США в нейтральных водах. 7). Если не остерегут предыдущие шесть пунктов, нанести превентивный обезоруживающий ядерный удар по США зарядами малой мощности. В первую очередь по носителям ядерных средств, ПРО и ПВО (города не трогать). После этого авиацией разбомбить склады ядерного и обычного вооружения, а так же все военные заводы. Сухопутные войска на их территорию вообще не вводить. 8). Полностью разоружить США и все остальные страны мира. Распустить их армии. Сохранить только полицию с короткоствольным оружием. Изъять все оружие у населения. Закрыть предприятия по выпуску вооружений. Сопротивляющихся принудить обезоруживающими ударами. 9). Перенести ООН на территорию России, и бессменно возглавить ее, оставив право вето только за собой. 10). Установить налог с каждой страны в пользу России, как мирового правителя и гаранта стабильности, в размере 2% от ВВП (нынешний средний процент военных расходов в мире), уплачиваемый исключительно золотом, платиной, серебром и редкоземельными металлами. Создать на этой базе альтернативную мировую валюту. Налог с ныне недружественных России стран 10%.