Собчак и Пригожин отреагировали на новую песню Пугачевой

ИИ

Иван Иваныч

Пусть Пугачева правнукам колыбельные поет, а насчет её "не сдавайтесь"- типа послушайте песню до конца? А "не унывайте"- это тем, кто нашел в себе силы дослушать? Алла Борисовна- уходить надо красиво, а не по частям сваливать, петь в вашем возрасте через компьютер- это садизм и неуважение к оставшимся слушателям....ко всем пяти.