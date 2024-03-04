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Собчак и Пригожин отреагировали на новую песню Пугачевой

Собчак и Пригожин отреагировали на новую песню Пугачевой

Ушедшая  российской эстрады Алла Пугачева недавно порадовала своих поклонников новым альбомом после долгого молчания.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Пусть Пугачева правнукам колыбельные поет, а насчет её &quot;не сдавайтесь&quot;- типа послушайте песню до конца? А &quot;не унывайте&quot;- это тем, кто нашел в себе силы дослушать? Алла Борисовна- уходить надо красиво, а не по частям сваливать, петь в вашем возрасте через компьютер- это садизм и неуважение к оставшимся  слушателям....ко всем пяти.
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