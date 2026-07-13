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Ковалев о мужском катании: «Если ты не прыгаешь четверные – ты не мужик, а мальчик. Без квадов далеко не уедешь»

Фигурист Артем Ковалев высказался о важности четверных прыжков в мужском одиночном катании, а также поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Милане.

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