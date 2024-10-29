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Румыны: "Пусть Россия заберёт всех цыган себе. Создаст им автономию. Мы заплатим"

Румыны: "Пусть Россия заберёт всех цыган себе. Создаст им автономию. Мы заплатим"

На фото - румынские цыгане. И второе это тоже: Вы видите отличие их от наших цыган? От тех, которые в очередной раз легко пошли на убийство, нанеся 4 смертельных удара ножом 40-летней женщине, водителю такси Елене Сарафановой, в челябинском Коркино.

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