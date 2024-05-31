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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о сыне: «Николай провел в плей-офф НХЛ два матча, это бесценный опыт. В сентябре его ждут в тренировочном лагере «Колорадо», надо брать место в основе»

– «Колорадо» на прошлой неделе завершил сезон НХЛ, уступив дорогу в финал Запада «Далласу». Форвард «Эвеланш» Николай Коваленко огорчен? – Да, сезон для Николая завершен, хотя все матчи против «Далласа» получились равными, «Колорадо» в каких-то моментах сам давал фору сопернику.

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