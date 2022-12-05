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Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил призыв Латвии бить по российским аэропортам

Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил призыв Латвии бить по российским аэропортам

Латвия, предложившая Киеву бить по российским аэропортам, лишь усугубляет конфликт на Украине. США становятся соучастниками, поддерживающими эту риторику, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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