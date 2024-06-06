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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Булатов: «Было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд. Сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами»

На данный момент в лиге выступают 16 команд. «Я бы расширил. У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова».

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