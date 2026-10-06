В горах Алматинской области спасли двух подростков

В Карасайском районе, в районе пика БАП на высоте 3680 метров, спасатели оказали помощь двум подросткам 2008 года рождения, передает inAlmaty.
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