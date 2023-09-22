Военное обозрение

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Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника при попытке атаковать Туапсе

Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника при попытке атаковать Туапсе

Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам на российской территории с помощью беспилотников, причем не только в Крыму, атакам все чаще подвергаются населенные пункты Краснодарского края.

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