По меньшей мере 80 процентов территории Гродовки - под контролем ВС РФ Российские войска, продолжая Покровскую наступательную операцию, добились очередного успеха на этом направлении.
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По меньшей мере 80 процентов территории Гродовки - под контролем ВС РФ Российские войска, продолжая Покровскую наступательную операцию, добились очередного успеха на этом направлении.
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