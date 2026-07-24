Китай раскритиковал новые пошлины Трампа, заявив об их невыгодности

Китай официально отреагировал на введение Соединёнными Штатами новых импортных пошлин. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против односторонних тарифов в любой форме, подчеркнув, что торговая война не отвечает интересам ни одной из сторон.