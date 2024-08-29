Новосибирский проект солнечного 3D дома представили вице-премьеру Чернышенко на «Технопроме-2024»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2024» осмотрел стартапы троих участников федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
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