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Новосибирский проект солнечного 3D дома представили вице-премьеру Чернышенко на «Технопроме-2024»

Новосибирский проект солнечного 3D дома представили вице-премьеру Чернышенко на «Технопроме-2024»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на форуме «Технопром-2024» осмотрел стартапы троих участников федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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