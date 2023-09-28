«На всех не хватит». Машин ввозимых в Россию по параллельному импорту станет меньше

Автоэксперты ожидают сильного сокращения автомобильного рынка РФ уже с 1 октября. Такая ситуация может возникнуть из-за автомобилей ввозимых по параллельному импорту, так как вскоре это может стать не выгодно диллерам, сообщает PRIMPRESS.