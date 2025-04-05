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Добрый Мир

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«Вашингтон» рискнул, предложив Овечкину контракт на $124 млн. Россиянин отблагодарил клуб Кубком Стэнли и россыпью рекордов

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