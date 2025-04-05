«Вашингтон» рискнул, предложив Овечкину контракт на $124 млн. Россиянин отблагодарил клуб Кубком Стэнли и россыпью рекордов

Сегодняшний «Вашингтон» сложно представить без Александра Оечкина. Россиянин является не только главной звездой и капитаном команды, но и в целом его можно назвать лицом Национальной хоккейной лиги последних лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии