European Union forms new support mission for Lebanon

The E.U. will establish a support mission to advise and strengthen the Lebanese Army and internal security for an initial period of three years.
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