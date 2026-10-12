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European Union forms new support mission for Lebanon

The E.U. will establish a support mission to advise and strengthen the Lebanese Army and internal security for an initial period of three years.

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