Курское приграничье получит 163,8 млн рублей на поддержку ЖКХ

163,8 млн рублей из резервного фонда Правительства направят 22 предприятиям ЖКХ Курской области, чтобы компенсировать потери из-за остановки начисления платы за услуги в приграничных районах с августа 2024 года.
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