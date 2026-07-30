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Курские новости

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Курское приграничье получит 163,8 млн рублей на поддержку ЖКХ

Курское приграничье получит 163,8 млн рублей на поддержку ЖКХ

163,8 млн рублей из резервного фонда Правительства направят 22 предприятиям ЖКХ Курской области, чтобы компенсировать потери из-за остановки начисления платы за услуги в приграничных районах с августа 2024 года.

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