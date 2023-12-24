Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Соловьев
    НАД ЛЮБОЙ СТРАНОЙ ВСЕГДА  НАВИСАЕТ УГРОЗА, ЕСЛИ ОНА НЕ С БОГОМ!Китай как скрытая...
  • Сергей Алексеев
    Мужики в банях хоть и ходят с голыми задницами, фотографов туда не приглашают. Вывод - автор не прав как минимум...Без названия
  • sergo galin
    Аргументы так себеКитай как скрытая...

Действительный захват Сибири - это абсолютно нереальное событие

Действительный захват Сибири - это абсолютно нереальное событие

Карты, где Сибирь отходит Китаю. Насколько это интересно самому Китаю В украинских и западных СМИ сейчас активно разгоняется тема создания некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.

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