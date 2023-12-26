Чем порадовать любимый автомобиль на Новый год?

Кроме того, у некоторых моторов, например «вазовских», на низких оборотах клапана ГРМ перестают вращаться вокруг своей оси, что чревато ускоренным образованием на них нагара, локальным перегревом, который может обернуться прогаром тарелки клапана.
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